Подросток на питбайке сбил девятилетнюю девочку в Новосибирской области

В Новосибирской области подросток на питбайке сбил школьницу. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Карасуке 30 апреля произошло ДТП во дворе дома на улице Союзная. Подросток на питбайке сбил девятилетнюю девочку и сразу уехал. Скорая помощь отвезла пострадавшую в местную больницу для оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции нашли нарушителя в ходе розыска. Им оказался юноша 2010 года рождения. Полицейские составили протоколы на школьника за езду без прав и побег с места аварии. Родители мальчика также получили штраф. Инспекторы наказали их за то, что они разрешили сыну управлять мототехникой без документов.

Представители Госавтоинспекции напомнили, что подростки могут управлять техникой, так как не обладают необходимыми навыками вождения. Взрослые должны учить детей правилам безопасности и не давать им ключи от транспорта.

