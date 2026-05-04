Пропавшего подростка из Новосибирской области нашли в поезде

Сотрудники транспортной полиции нашли пропавшего подростка из Новосибирской области в поезде «Новокузнецк — Санкт-Петербург». Мальчик находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба Кировского линейного отдела МВД России на транспорте.
Как сообщили в Кировском линейном отделе МВД России на транспорте, 13-летний школьник уехал из дома, не предупредив родителей, и не выходил на связь.
Выяснилось, что подросток самостоятельно купил билет и направлялся в Санкт-Петербург, где планировал просто погулять. На станции Киров его сняли с поезда и доставили в отдел полиции.
Ранее мальчик не уходил из дома и не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. С ним провели профилактическую беседу сотрудники полиции.
