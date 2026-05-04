Директор института НГТУ получила благодарность Президента России

Награду вручили за вклад в образование и научную работу

В Новосибирске директор Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Людмила Осьмук получила благодарность Президента России. Награду вручили 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ.

Государственные награды новосибирцам передали губернатор региона Андрей Травников и председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

Людмила Осьмук — доктор социологических наук, профессор. Она отмечена за заслуги в подготовке специалистов, научно-педагогическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

— Я хочу поздравить всю нашу Новосибирскую область с тем, что у нас есть такие люди. Вы — золотой фонд региона, — отметил Андрей Травников на церемонии награждения.

