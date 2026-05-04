В Новосибирской области из-за пикника на берегу озера сгорел жилой дом

В Новосибирской области из-за костра на берегу озера сгорел жилой дом. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Барабинском районе Новосибирской области из-за разведения костра сгорел жилой дом. Инцидент произошел на берегу озера Малый Сартлан, где отдыхала компания из поселка Чаны. Люди готовили шашлыки и случайно подожгли сухую траву. Огонь быстро распространился и за несколько минут преодолел расстояние в 200 метров до ближайшего здания в деревне Красный Яр. Когда пожарные приехали на место, дом уже был полностью охвачен пламенем. Об этом рассказал глава регионального управления МЧС Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве.

- 1 мая в деревне Красный Яр Барабинского района ландшафтный пожар стал угрозой для целого населенного пункта. Огонь уничтожил 1 гектар сухой травы и муниципальный трехквартирный дом. Остальные участки удалось отстоять от перехода огня, - уточнили в региональном ГУ МЧС России.

Полицейские уже задержали подозреваемых. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку. Скорее всего, против виновников возбудят уголовное дело за причинение крупного материального ущерба.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактические рейды. За семь дней специалисты составили 132 протокола о нарушениях правил пожарной безопасности.

