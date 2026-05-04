Виновников пала травы сгоревшего дома нашли под Новосибирском

Огонь уничтожил жилье и гектар сухой травы в Барабинском районе. Фото: пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

В Новосибирской области установили виновников пала травы, из-за которого сгорел жилой дом. Инцидент произошел 1 мая в деревне Красный Яр Барабинского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

По данным экстренных служб, ландшафтный пожар охватил около одного гектара сухой растительности и перекинулся на муниципальный трехквартирный дом. В результате здание было полностью уничтожено.

Остальные жилые постройки удалось защитить от огня. Пожарные оперативно локализовали возгорание и не допустили распространения пламени на весь населенный пункт.

Виновные в возникновении пожара уже установлены. Сейчас проводится доследственная проверка, в рамках которой специалисты оценят причиненный ущерб.

