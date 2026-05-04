Жительницу Новосибирска оштрафовали за дебош на концерте певицы Максим

Жительница Новосибирска заплатит штраф за дебош на музыкальном концерте.

Одна из зрительниц на концерте певицы Максим в Новосибирске устроила дебош прямо во время выступления – ругалась матом на публике и игнорировала требования полицейских. Об инциденте рассказала пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Масштабный концерт прошел в «Сибирь-Арене» 29 апреля. Сначала женщина громко выражалась нецензурной бранью при других зрителях. А когда сотрудники службы безопасности вывели ее из зала, нарушительница продолжала кричать и размахивать руками, не реагируя на неоднократные требования полиции.

На суде женщина настаивала, что вела себя так из-за грубости охраны, а требование покинуть концертный зал является незаконным. По словам правоохранителей, дебоширка была явно пьяна – ее задержали доставили в отдел полиции. Суд отклонил доводы обвиняемой, так как нецензурная брань не считается способом защиты прав.

Ранее нарушительница не имела проблем с законом и раскаялась в случившемся. Виновной назначили штраф в размере 900 рублей.

