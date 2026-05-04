НовостиОбщество4 мая 2026 5:38

Родители новосибирских школьников примут участие в сдаче ЕГЭ

Взрослые сдадут экзамен вместе с руководителями регионального образования
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Акция по сдаче ЕГЭ для родителей пройдет в Новосибирской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

5 мая в Новосибирской области пройдет всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В мероприятии примут участие родители выпускников местных школ. Вместе с ними экзамен напишут заместитель губернатора региона Валентина Дудникова и министр образования Мария Жафярова. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Участники акции пройдут через все этапы экзаменационного процесса. Они увидят, как организован вход в пункт проведения теста и как объявляют результаты.

Для родителей подготовили сокращенный вариант заданий по русскому языку. Эти вопросы дают общее представление о разных типах экзаменационных работ.

