Родители новосибирских школьников примут участие в сдаче ЕГЭ

Акция по сдаче ЕГЭ для родителей пройдет в Новосибирской области.

5 мая в Новосибирской области пройдет всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В мероприятии примут участие родители выпускников местных школ. Вместе с ними экзамен напишут заместитель губернатора региона Валентина Дудникова и министр образования Мария Жафярова. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Участники акции пройдут через все этапы экзаменационного процесса. Они увидят, как организован вход в пункт проведения теста и как объявляют результаты.

Для родителей подготовили сокращенный вариант заданий по русскому языку. Эти вопросы дают общее представление о разных типах экзаменационных работ.

