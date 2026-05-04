В СУНЦ НГУ назначили нового временного директора

Руководителем стал кандидат наук Валерий Чуваков

В Новосибирске временным директором СУНЦ НГУ назначен Валерий Чуваков. Об этом стало известно из сайта СУНЦ НГУ.

Валерий Чуваков имеет ученую степень кандидата физико-математических наук и является доцентом. Также он удостоен звания почетного работника сферы образования России.

До назначения он работал в руководстве учебного заведения и курировал научно-методическое направление. Теперь он будет исполнять обязанности директора СУНЦ НГУ.

