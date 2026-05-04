В Новосибирске арестовали подозреваемого в незаконном вылове рыбы

В Новосибирске рыбака отправили в СИЗО за незаконную ловлю рыбы.

В Заельцовский районный суд Новосибирска поступило ходатайство следствия об аресте рыбака. Следствие считает, что он вместе с другими лицами в акватории Амахтонского залива Охотского моря незаконно выловил сотни рыб. По версии следствия, с помощью двух ставных сетей и надувной лодки извлекли 118 горбуш и 23 северные мальмы, а также 11 кет. Ущерб водным ресурсам оценили в 313 544 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дело квалифицировали по части 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов). 25 апреля 2026 года дознаватель в суде поддержал ходатайство об аресте. Помощник прокурора сообщил, что ходатайство следует удовлетворить. Подозреваемый и его защитник возражений не высказывали.

Суд, учитывая тяжесть обвинения и то, что подозреваемый скрывался и был объявлен в розыск, решил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Постановление вступило в законную силу.

