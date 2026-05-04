Сибирские фокусники превзошли рекорд Гарри Гудини с капканом

Фокусникам нужно было освободиться от цепей и ремней, пока не захлопнется капкан. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иллюзионисты из Сибири Иззат Султанов и Андрей Лаптев весной 2026 года представили новые экстремальные номера. Артисты решили превзойти достижение Гарри Гудини. В оригинальном трюке Гудини освобождался от смирительной рубашки, но сибирские фокусники усложнили задачу. Они использовали четырехметровый стальной капкан весом 300 килограммов. Иззат Султанов заковал себя в наручники и тяжелые цепи перед срабатыванием механизма. Об этом пишет «Горсайт».

Артисты рассказали, что смогли освободиться от креплений за полторы минуты. Это на несколько секунд быстрее, чем захлопываются лезвия капкана. По словам Андрея Лаптева, подготовка к выступлению всегда связана с риском. Помощники затягивают ремни максимально крепко, чтобы фокуснику было сложнее выбраться. Иллюзионисты отметили, что такие трюки требуют серьезной физической подготовки и концентрации.

Помимо опасных номеров, артисты создают выступления на важные темы. Например, в 2024 году Иззат Султанов подготовил номер в память об отце. Этой работой он напомнил зрителям о важности общения с близкими людьми.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX