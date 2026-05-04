Дочь похитила 400 тысяч рублей со счета матери в Новосибирской области

Жительница Новосибирской области похитила с банковского счета своей матери более 400 тысяч рублей.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело против 39-летней жительницы Кочковского района, которая похитила 400 тысяч рублей со счета своей матери с помощью ее мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Зная о поступивших матери социальных выплатах, женщина установила банковское приложение на свой телефон, активировала его через код из СМС на телефоне матери и в течение месяца девять раз переводила деньги с ее счета, удаляя уведомления от банка. В общей сложности удалось похитить у матери более 400 тысяч рублей.

Сначала дочь категорически отрицала свою причастность и уверяла, что мама добровольно переводила ей средства, а потом просто забывала об этом. Из-за этого следователь отказывал в возбуждении уголовного дела, но прокурор Кочковского района собрал достаточно доказательств. Обвиняемая признала вину и возместила ущерб, а дело направили в суд.

