Дочь похитила 400 тысяч рублей со счета матери в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело против 39-летней жительницы Кочковского района, которая похитила 400 тысяч рублей со счета своей матери с помощью ее мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Зная о поступивших матери социальных выплатах, женщина установила банковское приложение на свой телефон, активировала его через код из СМС на телефоне матери и в течение месяца девять раз переводила деньги с ее счета, удаляя уведомления от банка. В общей сложности удалось похитить у матери более 400 тысяч рублей.
Сначала дочь категорически отрицала свою причастность и уверяла, что мама добровольно переводила ей средства, а потом просто забывала об этом. Из-за этого следователь отказывал в возбуждении уголовного дела, но прокурор Кочковского района собрал достаточно доказательств. Обвиняемая признала вину и возместила ущерб, а дело направили в суд.
