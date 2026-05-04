В трех районах Новосибирской области перекрыты дороги из-за паводка

Паводок закрыл проезд по пяти участкам трасс в Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области из-за паводка ограничили движение на пяти участках дорог. Подтопления зафиксировали в Чулымском, Доволенском и Купинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

В Чулымском районе вода перекрыла три отрезка: на трассе Чулым — Ужаниха — Базово, на подъезде к поселку Волковский от дороги К-30, а также на участке с 93-го по 96-й километр трассы К-30. Еще один перекрытый участок находится в Купинском районе — на дороге к поселку Новоключи. В Доволенском районе проезд закрыт на трассе Ярки — Хромовский — Кротово.

Проезд запрещен до особого распоряжения — пока не устранят последствия паводка. Всего с начала паводка в области зафиксировали 106 случаев подтопления дорог. Из них 97 уже ликвидировали, еще девять остаются в работе.

