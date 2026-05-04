Жительницу Новосибирской области осудили за пьяный угон автомобиля

В феврале этого года женщина, будучи пьяной, угнала автомобиль и попала в ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Новосибирской области суд вынес приговор 30-летней местной жительнице: она угнала автомобиль своего знакомого, повторно сев за руль пьяной. Подробностями поделились в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Выяснилось, что ранее женщина уже имела судимость за нетрезвое вождение. Однако, в феврале этого года обвиняемая, будучи пьяной, угнала у своего знакомого автомобиль и попала в аварию. После происшествия ее задержали сотрудники ГИБДД по Сузунскому району.

На суде любительница пьяной езды полностью признала вину. Ее приговорили к 2,5 года колонии-поселения и лишили водительских прав на 2 года. Исполнение наказания отсрочено до достижения детьми обвиняемой 14 лет.

