Школьница пострадала в ДТП на улице Артиллерийская в Новосибирске

Вечером 3 мая в Октябрьском районе произошло ДТП. На перекрестке улицы Артиллерийской, 180, столкнулись две иномарки: «Рено Логан» и «Хонда Фит Шатл». По предварительным данным, водитель первой иномарки был пьян. В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.
Водитель «Рено» поворачивал направо и не пропустил «Хонду», которая двигалась по главной дороге. Удар пришелся в бок японского автомобиля.
В результате аварии пострадала пассажирка «Хонды» – девочка 2016 года рождения. Ее отвезли в больницу. Врачи сейчас выясняют, насколько серьезные травмы получил ребенок.
На месте работали инспекторы ДПС. Они составляют протоколы и устанавливают точные обстоятельства столкновения.
