В Новосибирске судебные приставы нашли должника по объявлению о продаже щенков

В Новосибирске должника нашли по объявлению о продаже долматинцев. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

Объявление о продаже щенков далматинца помогло новосибирским приставам найти должника. После их визита неплательщик оперативно выплатил 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСПП России по Новосибирской области.

Житель Новосибирска задолжал кредитной организации более 1,9 млн рублей. Когда судебный пристав пришла к нему домой, дверь открыла мать, заявившая, что не общается с сыном из-за его долгов. Тогда пристав нашла профиль неплательщика в соцсетях, где обнаружила репост мужчины о продаже щенков далматинца, и договорилась о встрече.

Пока сотрудница службы в гражданской одежде общалась с продавцами, ее коллеги заметили во дворе автомобиль должника – Omoda 2024 года выпуска. Сам неплательщик появился уже в процессе ареста имущества. Он оперативно погасил долг и исполнительский сбор в размере 240 тысяч рублей, переведя деньги на арестованный счет. Автомобиль оставили, но обременение сняли только после поступления средств в банк.

