Водитель питбайка попал в больницу после ДТП в Новосибирске

ВАЗ столкнулся с питбайком в Новосибирске. Фото: ГАИ Новосибирска

Утром 3 мая на улице Подбельского, 34, в Новосибирске произошла авария. Автомобиль «ВАЗ 2105» под управлением 16-летнего подростка без прав двигался по улице Ласточкина. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный питбайк. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

Водитель питбайка — 23-летний мужчина, тоже без прав — получил травмы. Его отвезли в больницу, врачи выясняют характер повреждений.

На месте работали инспекторы ДПС. Сейчас правоохранители устанавливают все детали происшествия.

