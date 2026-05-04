Суд обязал вернуть государству участок для детских дач в Бердске

Земельный участок в Бердске вернули государству.

Суд в Бердске постановил вернуть государству земельный участок, который предназначался для строительства детских летних дач. Иск подал местный прокурор. Он действовал в интересах России в лице территориального управления Росимущества. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В суде выяснилось, что участок незаконно продали. Ранее за мошенничество с этой землей осудили мужчину, но в итоге участок оказался у другого мужчины. Прокурор потребовал изъять участок из чужого незаконного владения.

Ответчик с иском не согласился. Он утверждал, что купил землю по договору купли-продажи, а государство само выразило волю на сделку. Но суд встал на сторону прокуратуры. Участок истребован из незаконного владения, его разрешено использовать для эксплуатации и завершения строительства детских летних дач. Решение пока не вступило в законную силу.

