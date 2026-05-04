Новосибирским дачникам напомнили о рисках заражения геморрагической лихорадкой

Дачников предупредили о рисках заболеваний, передающихся от мышей и крыс.

С началом дачного сезона в Новосибирской области активизируются грызуны – мыши и крысы, которые могут быть переносчиками серьезных инфекций. В частности, геморрагической лихорадкой. Заразиться можно через контакт со слюной, мочой или экскрементами животных. Об этом предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Инфицирование обычно происходит во время уборки дачного дома, сарая или подвала, при работе на грядках, а также через продукты питания, к которым грызуны имели доступ. Среди симптомов – высокая температура, слабость и боли в пояснице.

Чтобы обезопасить себя и свой участок, в ведомстве рекомендуют провести уборку с дезинфекцией, используя маску и перчатки, не допускать скопления мусора и пищевых отходов на участке, хранить еду в герметичных емкостях. Кроме того, стоит использовать ловушки и отпугиватели для грызунов, а также регулярно проветривать помещения. При обнаружении первых признаков заболевания необходимо обратиться к врачу.

