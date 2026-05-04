Ошибочный перевод на карту может быть уловкой мошенников. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новосибирцев предупредили о мошеннической схеме с обратными переводами. В МВД сообщили, что деньги, которые якобы случайно перевели на карту, а затем попросили вернуть, могут быть украденными. Злоумышленники часто используют такие переводы, чтобы потом запугивать жертву или обналичивать средства.

Прежде всего в таких случаях необходимо проверить баланс в официальном приложении банка. Иногда мошенники присылают поддельные уведомления о зачислении, которых на самом деле нет. Затем сразу связаться с банком по горячей линии или через чат в приложении. Сотрудники зарегистрируют обращение и проверят, откуда пришли деньги.

В полиции рекомендуют не тратить зачисленные средства. Даже небольшую сумму могут признать неосновательным обогащением, тогда придется вернуть деньги и оплатить судебные издержки. Возвращать перевод самостоятельно также не стоит. Все операции по возврату должны проходить только через банк. А еще нужно сохранять переписку и записи звонков — они пригодятся при разбирательстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX