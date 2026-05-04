Новосибирца будут судить за передачу банковских карт мошенникам

Новосибирца обвинили в неправомерном обороте средств платежа. По версии следствия, знакомый предложил мужчине за 24 тысячи рублей открывать счета в банках и передавать ему банковские карты. Тот согласился. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фигурант открыл несколько банковских счетов, получил карты и отдал их знакомому. Позже мужчина снял со счета деньги, которые оказались похищенными у жителя другого региона, и передал их тому же знакомому.
Дело направили на рассмотрение мировому судье Ленинского района.
