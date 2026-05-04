На левом берегу Новосибирска строят 45-метровый тоннель

На левом берегу строят рампу 45-метрового тоннеля. Фото: канал Максима Кудрявцева в МАКС

В Новосибирске продолжается строительство левобережной транспортной развязки. Сейчас рабочие возводят рамповую часть 45-метрового тоннеля в районе улицы Станиславского. Об этом сообщили в пресс-службе группы «ВИС».

Это один из последних элементов развязки. К нему примыкают пять съездов, которые еще не открыли. Участок дороги будет высотой 5 метров и с шестью полосами. Он пропустит машины под Транссибирской магистралью. Общая длина участка с подходами – 285 метров. Сейчас там формируют несущие конструкции, возводят стены и готовят основание для бетонирования. Скоро начнут делать порталы тоннеля.

Параллельно заливают секции пролетных строений и подпорных стен съезда С3. Он идет рядом с трамвайной эстакадой, которую открыли на днях. Длина съезда – 554 метра, ширина – 9,75 метра. По нему транспорт поедет со стороны улицы Широкой над площадью Труда.

Раньше на площадях Энергетиков и Труда были два кольцевых перекрестка. С ростом автомобильного трафика они перестали справляться, возникали пробки. Строительство в оживленном месте осложнялось тем, что иногда приходилось менять схемы движения или перекрывать дороги. Поэтому объекты открывают по мере готовности. Сейчас уже доступны 12 съездов и трамвайная эстакада длиной 1,5 км.

