Жители Новосибирска заварили дверь квартиры соседки сваркой

Жительницу Новосибирска освободили спасатели. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске на улице Гоголя 4 мая произошел необычный случай. К спасателям обратилась женщина – соседи заварили дверь ее квартиры сваркой. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

На вызов приехал экипаж «Вега-1». Специалисты аккуратно срезали сварной шов болгаркой и освободили вход. Женщина не пострадала. На месте работает полиция.

В Новосибирске горожане заварили дверь квартиры соседки сваркой

Подобные действия очень опасны. Если бы в квартире начался пожар или задымление, человек не смог бы быстро выбраться. Это могло привести к травмам или гибели.

Спасатели напоминают: умышленная блокировка жилья – это нарушение закона. За это грозит гражданско-правовая и уголовная ответственность.

