Жители Новосибирска заварили дверь квартиры соседки сваркой

В Новосибирске на улице Гоголя 4 мая произошел необычный случай. К спасателям обратилась женщина – соседи заварили дверь ее квартиры сваркой. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
На вызов приехал экипаж «Вега-1». Специалисты аккуратно срезали сварной шов болгаркой и освободили вход. Женщина не пострадала. На месте работает полиция.
Подобные действия очень опасны. Если бы в квартире начался пожар или задымление, человек не смог бы быстро выбраться. Это могло привести к травмам или гибели.
Спасатели напоминают: умышленная блокировка жилья – это нарушение закона. За это грозит гражданско-правовая и уголовная ответственность.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru