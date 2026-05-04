Подростки на питбайках устроили опасный заезд по центру Новосибирска

Подростки на питбайках проехали по Красному проспекту. Фото: стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения / «Электронный город»

Колонна подростков на питбайках проехала по центру Новосибирска. Уличная камера зафиксировала, как двухколесные транспортные средства двигались по перекрестку Красного проспекта и улицы Гоголя. Произошло это вечером 2 мая. Об этом написали в группе «АСТ-54 Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по записи, несовершеннолетние водители не обращали внимания на правила дорожного движения. Они пересекали стоп-линии, объезжали автомобили со всех сторон и создавали помехи другим участникам движения.

Отметим, что подобные нарушения создают опасность как для самих байкеров, так и для окружающих.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX