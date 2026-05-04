Младенческая смертность снизилась в Новосибирской области

В Новосибирской области в 2025 году снизилась младенческая смертность.

В Новосибирской области в 2025 году родились 23 767 детей живыми. Еще 164 ребенка родились мертвыми. Младенческая смертность составила 3,9 случая на тысячу живорожденных. Это меньше, чем год назад, когда показатель равнялся 4,2. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко об итогах работы в 2025 году.

Улучшить результат помогла трехуровневая система помощи беременным и новорожденным, а также охват неонатальным скринингом — его прошли 98,56 процента малышей. Почти каждый ребенок получил шанс на раннее выявление болезней.

Чаще всего дети умирают от состояний, возникших в перинатальном периоде – 44,7 процента, и от врожденных пороков развития – 29,8 процента. Смертность от инфекций минимальна – 0,9 процента, от внешних причин – 4,4 процента.

