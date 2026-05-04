Вылет рейса из Новосибирска в Санкт-Петербург задержали почти на 3 часа

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали вылет в Санкт-Петербург.

Вылет рейса из Новосибирска в Санкт-Петербург почти на 3 часа задержали 4 мая. Борт должен был отправиться в путь в 08:05, однако сейчас его вылет ожидается в 11:00. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Кроме того, задерживается прилет двух рейсов из Санкт-Петербурга. Один из них должен был сесть в Новосибирске в 06:05, другой – в 07:05. Сейчас их посадка ожидается в 07:20 и 10:35 соответственно.

Также задерживается прилет рейса из московского аэропорта Шереметьево. Борт должен был приземлиться в Толмачево в 07:35, но сейчас его посадка ожидается в 08:20.

