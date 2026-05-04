Новосибирцам напомнили о штрафах до 5 млн за осквернение георгиевской ленты

Новосибирцам напомнили о наказании за осквернение георгиевской ленты. Как рассказала председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко, штраф может достигать 5 млн рублей, а срок заключения – до пяти лет. Об этом пишет РИА Новости.

В 2022 году президент Владимир Путин подписал закон, который приравнял георгиевскую ленту к символам воинской славы. Использовать ее можно только в целях, связанных с исторической памятью. За публичное осквернение ленты предусмотрено наказание.

По словам Занко, за такое нарушение грозит штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы до трех лет. Если осквернение совершено группой лиц или с использованием интернета, наказание ужесточается: до 5 млн рублей или пяти лет лишения свободы.

Депутат также напомнила, что ленту нужно носить бережно. Рекомендуется крепить ее на груди, а не на сумках, автомобилях или ниже локтя. Использовать символ разрешается на официальных мероприятиях ко Дню Победы и других памятных датах.

