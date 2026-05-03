В Новосибирской области обнаружили 12 поддельных купюр за 3 месяца. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С января по март 2026 года в регионе обнаружили 12 поддельных денежных знаков Банка России. Это на 14% меньше, чем в первом квартале 2025-го, когда фальшивок было выявлено 14.

— Среди изъятых за три месяца этого года подделок чаще всего встречались пятитысячные купюры — их обнаружили восемь штук. Также нашли по две фальшивые банкноты номиналом 1000 и 100 рублей, — сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на Сибирское главное управление Центробанка.

Если говорить в целом по стране, то за тот же период в России было выявлено 1,33 тысячи поддельных банкнот. Из них 826 — пятитысячные, 410 — тысячерублёвые и 46 — двухтысячные. Кроме того, в обращении нашли две поддельные десятирублёвые бумажные купюры, десять фальшивых монет номиналом 10 рублей и ещё две фальшивые монеты по 5 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX