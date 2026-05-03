Поломка электрички «Новосибирск – Ложок» стала причиной сбоя транспорта. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 3 мая, на платформе «Центр» встал поезд, который шёл рейсом №6637 из Новосибирска в Ложок. На конечную станцию он приехал с опозданием более чем на два часа.

Из-за поломки «встали» и другие пригородные поезда. Электрички №6513 (Новосибирск – Жеребцово) и №6819 (Новосибирск – Изынский) задержались на 46 и 52 минуты соответственно, сообщает канал «Новосибирские железные дороги».

Поезд №6623 на Черепаново прошёл по соседнему пути почти по расписанию. Неисправную электричку с Новосибирска-Южного утащил маневровый тепловоз – она отправилась в 18:51, опоздав на 1 час 16 минут. На данный момент состав уже проехал Бердск с отставанием уже почти в два часа (1 час 48 минут). Следом за ним идёт электропоезд №6625 Новосибирск – Искитим – пока он отстаёт от графика на 18 минут.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку, взято на контроль соблюдение прав пассажиров

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX