Автомобили с новосибирскими номерами попали в ДТП на Чуйском тракте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На трассе Р-256 «Чуйский тракт» случилось массовое ДТП с четырьмя автомобилями. Как стало известно, в аварии столкнулись седан Toyota Camry, а также два кроссовера Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.

- Оба внедорожника - с новосибирскими номерами, - сообщает АСТ-54. Марка и принадлежность четвёртого участника аварии пока уточняются.

По словам очевидцев, все автомобили получили серьёзные механические повреждения. Кузова машин сильно деформированы, детали разбросаны по проезжей части. К пострадавшим на место ДТП прибыли две бригады скорой помощи.

