С начала года в Новосибирской области сократили 1200 человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

С начала 2026 года в Новосибирской области 1200 человек попали под сокращение на работе. Об этом сообщили в министерстве труда и соцразвития региона.

В поисках новой работы в центры занятости обратились почти 14 тысяч граждан. На данный момент официально нетрудоустроенными в регионе значатся 8,2 тысячи жителей — это 0,6% от всей численности местной рабочей силы.

Хуже всего ситуация на рынке труда складывается в Карасукском округе, а также в Чистоозёрном, Кыштовском и Краснозёрском районах. А вот самый низкий уровень безработицы отмечен в Новосибирске, Искитиме, Искитимском и Новосибирском районах.

