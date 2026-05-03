Под Новосибирском полиция изъяла пистолет у водителя за стрельбу по собакам

При стрельбе никто не пострадал. Фото: Предоставлено местными жителями

Под Новосибирском водитель устроил стрельбу по бродячим собакам — полиция изъяла у него оружие. ЧП произошло 21 апреля в городе Татарске Новосибирской области.

— В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, как мужчина стреляет в бездомных собак прямо на улице из пистолета, какого именно - мы не знаем. К нашей радости, собаки не пострадали, зоозащитники вызвали полицию. В тот же день его задержали, изъяли оружие и отпустили домой из отдела, —сообщила КП-Новосибирск Юлия, местный волонтер.

Местные жители написали заявление о жестоком обращении с животными. В полиции подтвердили информацию.

— Заявление в полицию поступало, проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

