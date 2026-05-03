В Новосибирской области осталось 1253 ветерана Великой Отечественной войны. Как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, ребята из спецдружин стараются окружить каждого из них поддержкой и заботой.

- Для этого созданы специальные дружины, в которые вошли ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты. В течение всего года они оказывают ветеранам посильную помощь: навещают их, помогают с уборкой в домах и на придомовых территориях. А личные встречи позволяют молодёжи прикоснуться к истории через рассказы свидетелей значимых событий, - написал Максим Кудрявцев в соцсетях.

К 9 Мая дети подготовили самодельные подарки и творческие выступления. Во время душевных бесед за чашкой чая ветераны делятся воспоминаниями о военных годах.

