В Новосибирске двое парней сильно избили девушку .

В центре Новосибирска девушку сильно избили двое парней. Об этом рассказала её подруга в соцсетях.
- Это произошло в ночь с 1 на 2 мая на улице Коммунистическая. Около бара мою подругу жестоко избили за отказ познакомиться. Они схватили её за волосы и несколько раз протащили по асфальту, - рассказала подруга пострадавшей Надежда.
По ее словам, как только агрессоры увидели, как к ним направляется полицейский, они тут же скрылись. Сейчас ведется розыск нападавших.
