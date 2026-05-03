Новосибирцы смогут записаться на акцию «Бессмертный полк» до 6 мая.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области активно готовятся к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одним из главных мероприятий акция «Бессмертный полк».
9 мая в Новосибирске шествие пройдёт на улицах. После военного парада горожане с портретами своих воевавших родственников двинутся колонной по улицам. Чтобы принять участие, нужно подойти к часовне Николая Чудотворца на Красном проспекте, 17а, к 9.00 – там будет сбор и построение. Ожидается, что выйдут десятки тысяч новосибирцев.
У тех, кто не сможет прийти лично, есть возможность присоединиться онлайн. Заявки на цифровой «Бессмертный полк» принимаются до 6 мая включительно. Для этого нужно загрузить фото и данные о ветеране или труженике тыла через официальный сайт акции, а также через приложения в соцсетях или мессенджерах.
Само онлайн-шествие стартует 9 мая в 12.00 по местному времени. Его покажут на цифровых ресурсах проекта и на уличных экранах региона.
