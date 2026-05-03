Новосибирский агроном назвала лучшие сорта клубники для открытого грунта.

Май для сибирских дачников — ключевой месяц. Сейчас настала пора сажать одну из самых любимых ягод - клубнику. Агроном Людмила Шубина рассказала, какие сорта лучше всего подходят для открытого грунта.

- Правильно ее называть не клубника, а крупноплодная садовая земляника. При посадке нужно ориентироваться на районированные сорта: «Первоклассница», «Солнечная полянка», «Дарёнка», «Орлецц». Есть деликатесные: иностранный сорт «Юния Смайдс», он хорошо подходит для Сибири, и «Фейерверк» с ягодой темно-вишневого цвета, - рассказала КП-Новосибирск Людмила Шубина.

Если дачник высаживает рассаду в начале мая, уже на следующий год он получит полноценный урожай. При посадке в лунку необходимо внести около четверти ведра перегноя, по чайной ложке двойного суперфосфата, мочевины и древесной золы. Всё это тщательно перемешивается с почвой, после чего растение сажают в небольшое углубление. Агроном рекомендует сажать клубнику непосредственно в открытый грунт, без использования покровных материалов.

