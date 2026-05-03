Самолет из Новосибирска экстренно сел в Омске. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Самолет рейса S7 5579, летевший из Новосибирска в Баку, экстренно совершил посадку в Омске. В пресс-службе авиакомпании подтвердили этот случай.

Из-за плохого самочувствия одного из пассажиров после прилёта в Омск его пришлось передать врачам скорой помощи, — сообщили в авиакомпании.

Согласно данным на сайте S7, самолет приземлился в Омске в 13:54 по местному времени. В 15.16 он вылетел в Баку с остальными пассажирами на борту. Ожидаемое время прибытия - 16.55 по бакинскому времени.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX