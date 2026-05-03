В Новосибирской области ввели сезонные ограничения для пятитонных грузовиков

В Новосибирской области дорожники напомнили о весеннем ограничении по движению большегрузов. Информацию 3 мая опубликовала пресс-служба Территориального управления автодорог Новосибирской области.

С 13 апреля на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения действует весеннее ограничение: запрещается проезд транспортных средств с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения, сообщили в ТУАД.

Водителей предупредят установленные знаки 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». При этом перевозчики продуктов питания, лекарств и социально значимых грузов получат особые условия.

Ограничения будут действовать до 24 мая 2026 года, за исключением участка автомобильной дороги «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р» с километра 7+500 по километр 21+757. Там ограничение действует до 7 июня 2026 года.

Для удобства водителей большегрузов организованы три транспортных коридора без ограничений на участках автодорог К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар», «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р» и Толмачевском кольце.

