В Новосибирске подорожали замороженная рыба, помидоры и перец

Помидоры и сладкий перец подорожали в Новосибирске. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске замороженная рыба подорожала с начала года. Также значительно подорожали помидоры, сообщил «Новосибирскстат» на конец марта.

По данным статистиков, цена помидоров выросла на 9,2% по сравнению с февралем. В розничных сетях цены за килограмм начинаются от 250 рублей за килограмм.

Сильно подорожал болгарский перец — сразу на 22,5%. По данным статистиков, цена на сладкий перец составляет в среднем более 412 рублей за килограмм.

Напомним, в январе 2026 года в Новосибирской области подорожал хлеб до 67 рублей за буханку. По данным статистиков, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки подорожали до 104 рублей 38 копеек за килограмм или до 67-68 рублей в среднем за буханку весом в 650 грамм.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX