В Новосибирске полиция проверяет драку мужчин у ночного клуба

Полиция ищет очевидцев.

В Новосибирске полиция проверяет избиение мужчины у ночного клуба. ЧП произошло у скандального заведения на Ядринцевской ранним утром 2 марта, сообщили подписчики канала «Анонимный Новосибирск» в мессенджере «Макс».

Подписчики опубликовали видео с камер: в кадре один мужчина нападает на второго в голубой майке, тот дает сдачи, через несколько минут первый нападавший сидит на асфальте, а мужчина в голубой майке уходит.

- По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Еще одна драка произошла в Первомайском сквере, по словам подписчика паблика, несколько парней скинули майки и устроили потасовку. Затем в том же парке подрались две девушки — они таскали друг друга за волосы.

- Полиция просит очевидцев и потерпевших обратиться в ближайший отдел МВД для дачи показаний, — сообщили в полиции.

