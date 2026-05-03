В Новосибирске СФР автоматически назначит пенсии ветеранам СВО

Участникам СВО пенсии по инвалидности назначаются автоматически.

В Новосибирске специалисты Социального фонда России разъяснили порядок назначения пенсий ветеранам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского отделения СФР.

Участники СВО имеют льготы при получении страховой пенсии: стаж и коэффициенты за участие в СВО для них учитываются в двойном размере. По словам специалистов, пенсии по инвалидности для участников СВО назначаются автоматически.

- Не являются исключением и досрочные страховые пенсии. При этом участники СВО при определенных условиях могут иметь право на получение сразу двух пенсий – государственной пенсии при установлении инвалидности и страховой пенсии по старости по линии регионального Отделения СФР либо пенсии за выслугу лет от соответствующего силового ведомства, — сообщала Оксана Бабаскина, заместитель управляющего отделением Социального фонда России в Новосибирской области.

В Новосибирской области базовый размер социальной пенсии по инвалидности составляет 11 308 рублей 40 копеек. Для участников СВО действуют повышающие коэффициенты от базовой социальной пенсии: для инвалидов первой группы выплаты составляют 300%, для инвалидов второй группы — 250%, для инвалидов третьей группы — 175%. Первая группа инвалидности позволяет взять сопровождающего, всего реабилитацию и лечение предоставляют 12 центров СФР.

