В Новосибирске Центробанк повысил требования к ипотеке с минимальным взносом

Взять ипотеку с минимальным взносом будет труднее. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирцам и жителям других регионов России будет сложнее взять ипотеку из-за новых лимитов. В конце апреля Центробанк РФ сообщил об ужесточении правил ипотечного кредитования.

- По ипотеке на приобретение жилья в многоквартирных домах доля задолженности с просроченными платежами свыше 90 дней выросла до 1%. В основном рост просрочки приходится на кредиты, выданные в 2023–2024 годах в рамках массовой льготной ипотеки, — сообщили в Центробанке РФ.

Для этого регулятор вводит новые лимиты по ипотечным кредитам на новое жилье в многоквартирных домах, кредиты на ИЖС и нецелевые займы под залог недвижимости. Меньше станет заемщиков с минимальным первым взносом не более 20% от стоимости жилья, их доля снизится с 7 процентов до 5 процентов.

Правила выдачи кредитов под ИЖС ужесточаются: ранее число заемщиков с первым взносом в 20% составляло 10 процентов, теперь оно снизится до 3 процентов. Доля заемщиков с первым взносом в половину стоимости строительства дома будет составлять 28 процентов. Также снизится число заемщиков по нецелевым кредитам под залог недвижимости.

Новые изменения вступят в силу с 1 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX