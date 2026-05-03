В Новосибирской области кадровый голод затронул 12 профессий

Самый высокий дефицит кадров среди врачей.

В Новосибирской области аналитики рынка труда заявили о дефиците кадров в 12 профессиях. Об этом сообщили в сервисе подбора персонала hh.ru.

В прошлом году конкуренция составила в среднем более 6 резюме на вакансию. Меньше всего резюме соискателей по специальностям врачей и дворников.

- Двенадцать специальностей остаются в зоне дефицита: меньше двух резюме на вакансии врачей, главных врачей, заведующих отделением и дворников. Более 2 резюме на должности фармацевтов-провизоров. Более 3 резюме на вакансии поваров, пекарей, кондитеров, инженеров ПНР. Более 3 резюме подают на вакансии слесарей, сантехников, медицинских сестер, электромонтажников, монтажников. Почти 4 резюме подают на вакансию агента по недвижимости и медицинских представителей, — сообщили аналитики.

Топ самых востребованных вакансий составили менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами и продавцы-консультанты.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина констатировала, что страна столкнулась с беспрецедентной нехваткой работников.

- Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию и на наше решение, — цитирует KP.RU главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину.

