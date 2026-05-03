В Новосибирске спасатели вытащили мужчину на сапе, которого унесло течением

Спасатели вызволили новосибирца, терпящего бедствие. Фото: max.ru/mass54

В Новосибирске спасатели вызволили мужчину на сап-борде, которого унесло течением. ЧП случилось 2 мая в районе Бугринского моста.

- Мужчина катался на SUP-доске, когда внезапно поднялся сильный ветер. Его унесло течением, и он не смог самостоятельно подплыть к берегу. Мужчину обнаружили на острове Кустовой— туда его прибило течением, - сообщили спасатели МАСС в канале мессенджера «Макс».

Новосибирца на сапе унесло течением

Экипаж спасателей «Тайфун» вышел на помощь и эвакуировал новосибирца к берегу в районе Бугринской рощи. Мужчина был без обязательных средств безопасности: у него не было спасательного жилета, гидрокостюма.

