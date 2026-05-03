В Новосибирске рабочие начали готовить площадь Ленина к празднованию 9 мая

Рабочие установили первые конструкции трибун.

В Новосибирске мэрия начала подготовку площади Ленина к празднованию 9 мая. Первые конструкции трибун установили к утру 3 мая, сообщил корреспондент КП-Новосибирск.

Временные конструкции появились возле памятника Ленину со стороны театрального сквера. Также на месте установили ограждения для зрителей.

Напомним, мэрия Новосибирска опубликовала программу празднования 9 мая 2026 года. В городе запланировано свыше 390 мероприятий. В сам День Победы, 9 мая, на площади имени Ленина, а также в парках, скверах и других местах трижды за день будут звучать композиции во славу подвига бойцов и тружеников.

В День Победы на мемориальном комплексе «Монумент Славы» состоится торжественный митинг с возложением цветов и венков к Вечному огню. В это же время на площади имени Ленина пройдет легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации Александра Покрышкина.

