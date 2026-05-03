Новосибирские волейболисты «Локомотива» взяли «бронзу» Чемпионата России

Новосибирцы завоевали бронзовую медаль Чемпионата России. Фото: Пресс-служба ВК «Локомотив- Новосибирск»

Новосибирский ВК «Локомотив» завоевал «бронзу» Чемпионата России по волейболу. Об этом сообщили в пресс-службе волейбольного клуба после игры 2 мая.

- 43 по счету матч, сухая победа и заключительная встреча чемпионата России 2026! 92 мужских минут.Такая долгожданная бронза с тем самым золотым отливом, - сообщили в пресс-службе ВК «Локомотив» в соцсетях.

Матч за третье место проходил в Санкт-Петербурге, новосибирцы соревновались с питерским ВК «Зенит». На старте игры новосибирцы забили два мяча с подач Юрия Бражнюка в 20:25 и 22:25. Третий мяч был забил хозяевам площадки в 23:25. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу новосибирцев.

По итогам серии матчей новосибирцы выиграли с результатом в 3:2. Чемпионами России стали москвичи из «Динамо» в пятый раз. «Серебро» досталось «Зениту» из Казани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX