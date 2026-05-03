В Новосибирске определили дату начала летних каникул для школьников

Каникулы начнутся с 27 мая. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске назвали дату начала летних каникул для школьников. Об этом сообщили в официальном письме Минпросвещения России.

- Рекомендованные даты школьных каникул в 2025/2026 учебном году при системе обучения по четвертям: летние каникулы: с 27 мая по 31 августа 2026 года, - сообщили в Минпросвещения РФ.

Ранее в мэрии Новосибирска уточнили: окончательное решение о датах начала и окончания каникул принимают сами школы. Для выпускников 9-х и 11-х классов даты окончания учебы будут подстроены под расписание экзаменов государственной итоговой аттестации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX