Новосибирская гимнастка Арина Ковшова завоевала «золото» на Кубке Европы

Юная спортсменка завоевала две медали. Фото: Пресс-служба Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой

Гимнастка из Новосибирска Арина Ковшова завоевала «золото» на Кубке Европы. Об этом сообщили журналисты «КП Спорт» 1 мая.

- 16-летняя гимнастка добилась победы в упражнении с мячом, завоевав золотую медаль. Кроме того, она стала второй в номере с обручем, получив серебро, — сообщил «КП-Спорт».

Кубок Европы по художественной гимнастике проходит в Азербайджане с 30 апреля по 3 мая. Спортсменка из Новосибирска Арина Ковшова выступала в основном составе национальной команды в нейтральном статусе.

Спортсменку готовила к соревнованиям Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Ранее Арина Ковшова завоевала золотую медаль на VIII Международных спортивных играх «ДЕТИ АЗИИ», серебро на играх «БРИКС». В 2024 году спортсменка привезла три «золота» и «серебро» с международного турнира по художественной гимнастике «Zhong Ling Cup» в Китае.

