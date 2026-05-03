В Новосибирской области произошло 135 пожаров за сутки

Пожарные потушили 135 возгораний за сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области сотрудники МЧС и пожарной охраны потушили 135 пожаров за сутки. Региональный ГУ МЧС опубликовал итоги работы за 2 мая.

- За сутки произошло: 156 пожаров, 21 - в городе, 135 - в области. Из них 15 возгораний потушено в жилом секторе, - сообщили в МЧС.

Спасатели зарегистрировали 4 ДТП, происшествий на воде не было. Чрезвычайных ситуаций не произошло.

Напомним, 10 лесных пожаров произошло в Новосибирской области с начала сезона. За аналогичное время в прошлом году спасатели потушили 29 возгораний на площади почти в 200 гектаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX