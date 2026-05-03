В Новосибирской области произошло 135 пожаров за сутки

В Новосибирской области сотрудники МЧС и пожарной охраны потушили 135 пожаров за сутки. Региональный ГУ МЧС опубликовал итоги работы за 2 мая.
- За сутки произошло: 156 пожаров, 21 - в городе, 135 - в области. Из них 15 возгораний потушено в жилом секторе, - сообщили в МЧС.
Спасатели зарегистрировали 4 ДТП, происшествий на воде не было. Чрезвычайных ситуаций не произошло.
Напомним, 10 лесных пожаров произошло в Новосибирской области с начала сезона. За аналогичное время в прошлом году спасатели потушили 29 возгораний на площади почти в 200 гектаров.
