Вылет двух рейсов отменен. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске отменили вылет двух рейсов в Мьянму. Об этом сообщили на онлайн-табло аэропорта Толмачево 3 мая.

- Вылет рейса «Новосибирск- Янгон» отменен, вылет рейса «Новосибирск- Мандалай» отменен. Оба рейса должны были вылететь в 00:10 по расписанию, - сообщили на онлайн-табло.

Также задерживается прилет рейса «Москва- Новосибирск» из аэропорта Шереметьево. Самолет приземлится в Толмачево около 08:40, на час позже расписания.

Напомним, Россия и Мьянма отменили визы для своих граждан. Соглашение о взаимной отмене визовых требований вступило в силу. Для Новосибирска это решение имеет особое значение, поскольку с декабря 2024 года город поддерживает побратимские отношения с Мандалаем.

