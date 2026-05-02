Диетолог Дианова: «Амазонское какао в организме проявляет антиоксидантные свойства»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Амазонское какао может приносить пользу организму благодаря своему составу и способу обработки. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на диетолога Нурию Дианову.
По словам специалиста, в какао обнаружены соединения глицин-бетаин и пролин, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса.
— В растении они выполняют защитную функцию, а в организме человека, вероятно, тоже проявляют антиоксидантные свойства, — пояснила Дианова NEWS.ru.
Она добавила, что важную роль играет обработка какао-бобов. В частности, ферментация влияет на пищевую ценность продукта. В ходе этого процесса увеличивается содержание калия и магния, а также активность антиоксидантных ферментов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru